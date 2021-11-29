В Винницкой области произошла утечка аммиака на предприятии (ФОТО)

Утечка аммиака произошла утром 29 ноября из вагона-цистерны на территории одного из предприятий около железнодорожной станции Немиров.

Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области, в 8:56 спасателям поступило сообщение о резком запахе на пролегающей вдоль станции улице Соборной.

Спасатели пожарной части №13 в ходе проведения разведки на месте вызова выяснили, что в результате разгерметизации заливной горловины железнодорожной цистерны на одном из местных предприятий идет утечка безводного аммиака.

Сразу же были предприняты меры по предотвращению распространения облака. С места происшествия эвакуированы люди (с учетом возможного направления движения облака), продолжается откачка аммиака из цистерны. Продолжается осаждение паров газа с использованием распыленных водных струй.

К ликвидации последствий ЧП привлечены 32 человека личного состава и восемь единиц техники ГСЧС. На месте происшествия работает мобильно-оперативная группа ГУ ГСЧС, отделение радиационной, химической и биологической защиты.

Напомним также, что в июне в пригороде Ивано-Франковска прорвало магистральный газопровод. Трубу пришлось временно отключить от подачи газа, а соседнее село — от электроэнергии.

В октябре прошлого года в Черкассах в результате разгерметизации резервуара, где хранилось около 4 тысячи кубометров жидких азотных удобрений, вытекло около 100 тонн карбамидно-аммиачной смеси.