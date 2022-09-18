В Харківській області росіяни з танка розстріляли автомобіль — двоє пасажирів загинули

За минулу добу, 17 вересня, та в ніч на 18 вересня росіяни масовано обстріляли Харківську область. У прикордонному селі Стрілече окупанти влучили з танка по цивільному авто, загинули 2 жінки.

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Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Ворог атакував Харківський, Чугуївський райони, зафіксували обстріли Куп'янського та Ізюмського районів. В результаті зруйновані житлові будинки та господарчі споруди, АЗС, гаражі та виробничі об'єкти. У Куп'янську пошкоджено 5-поверховий житловий будинок.

У Куп'янському районі госпіталізовано з пораненнями 5 цивільних, в Харківському – 3 поранених, в тому числі чоловік 91 року. 2 постраждалих в Ізюмському районі, 1 – в Чугуївському. Всі ці люди постраждали від російської агресії.

Вдень 17 вересня в Чугуєві в результаті ворожого обстрілу, за даними Центру екстреної медичної допомоги, загинула 11-річна дівчинка.

Того ж дня, близько другої год ночі, окупанти вдарили по Індустріальному району Харкова, зафіксували 2 ракетні влучання.

Внаслідок ударів виникла пожежа на одному з підприємств, рятувальники ліквідували спалах. У ході огляду місць вибухів було встановлено тип ракети 5В55 ЗРК "С-300".

Харківська область щоденно потрапляє під ворожий вогонь. 16 вересня від російських атак постраждали Слобідський та Київський райони міста.