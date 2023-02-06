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В Харківській області внаслідок вибуху міни загинув мотоцикліст
Поблизу с. Вербівка Ізюмського району Харківської області 6 лютого два чоловіки їхали на мотоциклі і натрапили на вибуховий предмет (попередньо, міну). Внаслідок вибуху один з них загинув.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі програми "Свідок".
"За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, 44-річний чоловік, на жаль, загинув. Його 31-річний товариш отримав поранення і був госпіталізований у середньому стані. Наразі медики надають йому допомогу", - розповів Синегубов.
Він підкреслив, що в області залишається дуже високою мінна небезпека і закликав місцевих жителів дотримуватись правил поведінки з підозрілими, вибухонебезпечними предметами.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, нещодавно в деокупованому Ізюмі Харківської області 7 підлітків 14-17 років знайшли фрагмент протипіхотної міни "пелюстка". Діти постраждали внаслідок вибуху.
Загалом Російська Федерація своїм вторгненням спричинила створення в Україні найбільшого мінного поля у світі. Площа замінування наразі складає 250 тисяч квадратних кілометрів. При цьому в країні безупинно проводять роботи з розмінування.