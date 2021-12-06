В Харькове горел "реабилитационный центр" (ФОТО, ВИДЕО)

В Харькове в ночь на 6 декабря произошел пожар в двухэтажном доме, где располагался частный "реабилитационный центр". Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Отмечается, что сообщение о пожаре в доме по улице Аэродромной, 7А поступило 5 декабря в 23:54. К месту происшествия прибыли пять отделений службы спасения на автоцистернах, автомобиль газодымозащитной службы и 30 человек личного состава ГСЧС.

К моменту прибытия пожарных дом горел уже на площади 200 квадратных метров. Пылали деревянные леса крыши, перекрытия и жилая комната. До прибытия спасателей 13 постояльцев заведения и один работник самостоятельно эвакуировались на свежий воздух.

В 0:55 пожар был локализован, а в 2:45 полностью ликвидирован. Работали два пожарных ствола и звено газодымозащитной службы. Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, что 21 января в Харькове произошел пожар в другом частном неофициальном учреждении, но обустроенным для пожилых людей. В результате на месте погибли сразу 15 человек, а еще один скончался на следующий день.

Аналогичное происшествие случилось недавно в Днепре: в результате пожара погибли пять пожилых женщин, при этом само возгорание самоликвидировалось до приезда пожарных.