В Харькове горит юридическая академия

В Харькове произошел пожар в учебном корпусе Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого. Сейчас его пытаются потушить спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пожар начался сегодня в 10:00. Как сообщили в ГСЧС, было обнаружено сильное задымление, а в 10:30 обнаружен очаг пожара на чердаке.

Сейчас поданы стволы на тушение и защиту кровли. Предварительно жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 40 человек и 10 ед. техники.

По состоянию на 11.45 площадь пожара составляет около 400 м кв. Горят деревянные конструкции обрешетки под металлопрофилем кровли и частично перекрытие 5-го этажа.

Подразделениями ГСЧС продолжается разборка металлической крыши и тушения очагов возгорания. Противопожарное водоснабжение обеспечено.

Отметим, 13 января в Харьковском национальном университете имени Каразина загорелся главный корпус. Из него эвакуировали студентов.