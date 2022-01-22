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Происшествия
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В Харькове горит юридическая академия

В Харькове горит юридическая академия
Сейчас пожар пытаются потушить спасатели. Фото: пресс-служба ГСЧС

В Харькове произошел пожар в учебном корпусе Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого. Сейчас его пытаются потушить спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пожар начался сегодня в 10:00. Как сообщили в ГСЧС, было обнаружено сильное задымление, а в 10:30 обнаружен очаг пожара на чердаке.

Фото 2 — В Харькове горит юридическая академия

Сейчас поданы стволы на тушение и защиту кровли. Предварительно жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 40 человек и 10 ед. техники.

По состоянию на 11.45 площадь пожара составляет около 400 м кв. Горят деревянные конструкции обрешетки под металлопрофилем кровли и частично перекрытие 5-го этажа.

Подразделениями ГСЧС продолжается разборка металлической крыши и тушения очагов возгорания. Противопожарное водоснабжение обеспечено.

Отметим, 13 января в Харьковском национальном университете имени Каразина загорелся главный корпус. Из него эвакуировали студентов.

Автор:
Светлана Манько