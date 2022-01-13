В Харькове "заминировали" все школы: полиция проводит проверку

В полицию Харькова поступили сообщения о взрывчатке, которую заложили в школах города. Об этом сообщает Kharkiv.Today.

О "минировании" журналистам рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области. В полиции заявили, что взрывчатку ищут во всех школах города.

Учеников и персонал срочно эвакуировали. К школам прибыли правоохранители и взрывотехники.

Лжеминирования давно уже стали привычными для украинцев. Они часто происходят практически во всех городах страны.

Осенью 2021 года в Киеве неизвестные прислали сообщение о "заминировании" здания Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова. Были эвакуированы до 400 человек.

К расследованию таких случаев подключается также СБУ. В частности ее сотрудники задержали "псевдоминера", который неоднократно заявлял о возможных взрывах в зоне отчуждения ЧАЭС. Так, в конце июля 2020 года он отправил на электронную почту государственного специализированного предприятия "Чернобыльская ЧАЭС" сообщение о минировании атомной электростанции.

По словам правоохранителей, этот мужчина ранее неоднократно сообщал о минировании ЧАЭС и других объектов критической инфраструктуры в Чернобыльской зоне отчуждения и зоне обязательного отселения. В частности, речь идет о предприятиях, которые занимаются радиоактивными отходами.

Напомним, 2 марта 2021 года Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности за ложное сообщение о минировании. Теперь кроме наказания, предусмотренного статьей 259 Уголовного кодекса, псевдоминеру грозит конфискация имущества. Если же сообщение об угрозе безопасности граждан повлекло тяжкие последствия, наказание будет более жестким — от 4 до 8 лет лишения свободы.