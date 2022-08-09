У Харкові пролунала серія вибухів

Російські загарбники вночі 9 серпня, близько 02:10, нанесли удари по Харкову, в місті пролунало не менше 4-вибухів, повідомив мер Ігор Терехов.

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За попередньою інформацією, серед мирного населення постраждалих немає, втім є руйнування інфраструктури.

"Наразі рятувальники змогли виявити лише два наслідки нічних прильотів. В Індустріальному районі фактично на пустирі пошкоджено електроопору та трамвайні рейки. Ще один приліт у районі окружної поруч із двоповерховою будівлею, яка не має жодного відношення до військової інфраструктури. Осколками пошкоджено фасад, частково дах, вибиті вікна", — резюмував міський голова.

Напередодні, 8 серпня, росіяни вбили у Харкові одну людину. Терехов та голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов закликають жителів Харкова та області, перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що російські війська атакували Чугуївський та Харківський райони області. Від обстрілів зі сторони росіян загинув чоловік 58 років у Чугуїв, як з'ясувалося, він — громадянин РФ.