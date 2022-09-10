В Харкові чули вибухи

Ввечері 10 вересня у Харкові чули вибухи. Про це повідомляє “Суспільне”.

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Раніше в Харкові оголосили повітряну тревогу.

Нагадаємо, 10 вересня в ході контрнаступу Збройні сили України зайшли в місто Куп’янськ Харківської області. Над будівлею міської ради вже майорить жовто-блакитний прапор.

9 вересня в ході контрнаступу було звільнено 30 населених пунктів Харківської області.