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Події
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В Харкові чули вибухи

В Харкові чули вибухи

Ввечері 10 вересня у Харкові чули вибухи. Про це повідомляє “Суспільне”. 

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Раніше в Харкові оголосили повітряну тревогу.

Нагадаємо, 10 вересня в ході контрнаступу Збройні сили України зайшли в місто Куп’янськ Харківської області. Над будівлею міської ради вже майорить жовто-блакитний прапор.

9 вересня в ході контрнаступу було звільнено 30 населених пунктів Харківської області.

Автор:
Степан Крьока