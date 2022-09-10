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- Війна Війна
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- Події
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В Харкові чули вибухи
Ввечері 10 вересня у Харкові чули вибухи. Про це повідомляє “Суспільне”.
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Раніше в Харкові оголосили повітряну тревогу.
Нагадаємо, 10 вересня в ході контрнаступу Збройні сили України зайшли в місто Куп’янськ Харківської області. Над будівлею міської ради вже майорить жовто-блакитний прапор.
9 вересня в ході контрнаступу було звільнено 30 населених пунктів Харківської області.Підписуйтесь на наш Telegram канал