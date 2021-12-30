В Харьковской области взорвали банкомат ПриватБанка в больнице (ФОТО)

Неизвестные в ночь на 30 декабря взорвали банкомат, размещенный в здании больницы по улице Независимости, 59 в поселке Печенеги Харьковской области.

Как сообщает Главное управление полиции в регионе, сообщение об инциденте правоохранителям поступило в 2:46. На месте взрывотехники установили, что злоумышленники попытались вскрыть сейфовый отсек банкомата с помощью самодельных взрывных устройств.

Следователи Чугуевского районного управления полиции предварительно квалифицировали событие по части 2 статьи 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до десяти лет.

Правоохранители сообщают, что от взрыва никто не пострадал. Сумма нанесенного банку ущерба устанавливается. Полиция ищет злоумышленников.

Фото: ГУ НП в Харьковской области

По имеющимся в сети данным картографических онлайн-сервисов (Google Maps, OpenStreetMap) и сайтов с реестрами банкоматов, по указанному адресу находится банкомат ПриватБанка. Однако на сайте самого ПриватБанка на данный момент этот адрес не значится как место, где у него работает банкомат.

Отметим, что в Харьковской области случаи взрывов банкоматов неизвестными злоумышленниками происходили уже многократно, в том числе в 2021 году.