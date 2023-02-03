В Херсоні через обстріли загинула ще одна людина, згорів ТЦ з будматеріалами (ФОТО)

Протягом 3 лютого Херсон зазнавав обстрілів 18 разів, повідомляє станом на вечір п'ятниці Херсонська міська рада. Зазначається, що внаслідок обстрілів пошкоджені квартири та приватні будинки. Загинула одна людина, а ще одна постраждала.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Загалом з 20 листопада у місті зафіксовано 1810 "прильотів". За цей період загинуло 77 людей, серед них – одна дитина, а постраждало 214 осіб, серед яких шість дітей.

Як зазначали в мерії удень, внаслідок нічних обстрілів в Херсонів сталося відразу декілька значних пожеж. Одна з найбільш масивних відбулася в торговому центрі, який через це зазнав серйозних руйнувань. До гасіння пожежі було залучено 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 40 рятувальників ДСНС.

"Працювати "надзвичайникам" доводилось в умовах постійних обстрілів. Вдалося врятувати 8 одиниць транспортних засобів, а також бензо- та електроінструменти, стелажі з будівельними матеріалами на площі близько 600 квадратних метрів", - йшлося у повідомленні.

Фото: Херсонська міськрада Фото: Херсонська міськрада Фото: Херсонська міськрада Фото: Херсонська міськрада Фото: Херсонська міськрада Фото: Херсонська міськрада

Зазначимо, що напередодні в мерії Херсона повідомили про загибель двох осіб внаслідок ворожих обстрілів. Нагадаємо, що обласний центр щодня піддається обстрілам, оскільки досі фактично межує з окупованою російськими військами територією, розташованою з протилежного боку Дніпра.