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В Херсоні через обстріли загинуло ще двоє мешканців (ФОТО)

В Херсоні через обстріли загинуло ще двоє мешканців (ФОТО)
Фото: Херсонська міськрада

Протягом 2 лютого російські війська щонайменше 14 разів обстрілялювали Херсон, внаслідок чого було пошкоджено будинки та навчальні заклади. Такі дані станом на 17:00 четверга навели у Херсонській міськраді.

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Крім того, під масованим обстрілом перебувало селище Комишани. Загалом на території Херсонської громади у четвер постраждало п'ятеро людей, серед яких одна дитина.

"Двоє мешканців громади загинуло. Серед них – 23-річний хлопець. Організацією його поховання займатиметься міська рада, бо рідних хлопець не мав", - сказано в повідомленні. Нагадаємо також, що напередодні у Комишанах через обстріл загинула жінка.

Фото 2 — В Херсоні через обстріли загинуло ще двоє мешканців (ФОТО)
Фото: Херсонська міськрада
Фото 3 — В Херсоні через обстріли загинуло ще двоє мешканців (ФОТО)
Фото: Херсонська міськрада
Фото 4 — В Херсоні через обстріли загинуло ще двоє мешканців (ФОТО)
Фото: Херсонська міськрада
Фото 5 — В Херсоні через обстріли загинуло ще двоє мешканців (ФОТО)
Фото: Херсонська міськрада
Фото 6 — В Херсоні через обстріли загинуло ще двоє мешканців (ФОТО)
Фото: Херсонська міськрада
Фото 7 — В Херсоні через обстріли загинуло ще двоє мешканців (ФОТО)
Фото: Херсонська міськрада

Зазначимо також, що обласна військова адміністрація повідомляла у четвер про ворожий артилерійський обстріл прибережного села Золота Балка Бериславського району, внаслідок якого було влучання у дитячий садок.

"Через ворожу атаку будівля зазнала серйозних руйнувань — пошкоджено дах, вибито вікна та частково зруйновано другий поверх дитсадка. На щастя, люди не постраждали", - йшлося в повідомленні.

Фото 8 — В Херсоні через обстріли загинуло ще двоє мешканців (ФОТО)
Фото: Херсонська ОВА

За даними ж Генерального штабу Збройних сил України, на Херсонському напрямку в четвер артилерійських обстрілів зазнали сам Херсон, а також населені пункти Новокаїри, Червоний Маяк, Зміївка, Берислав, Миколаївка, Тягинка, Понятівка, Інженерне та Антонівка.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов