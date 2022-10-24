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В Херсоні окупанти звільнили більшість в’язнів виправної колонії - Генштаб
Російські окупаційні війська для поповнення поточних втрат продовжують активно вербувати ув’язнених як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.
"Так, з виправної колонії №90 в місті Херсон, після так званих бесід з представниками Федеральної служби безпеки РФ, було звільнено більшість злочинців. В той же час окупанти продовжують евакуацію поранених на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим", - йдеться у зведенні Генштабу.
За наявною інформацією, Росія продовжує підготовку частини мобілізованих на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей, але має суттєві проблеми через некомплект офіцерських та сержантських посад інструкторсько-викладацького складу навчальних частин (полігонів, центрів підготовки).
Зазначається, що це спричинено загибеллю більшості таких спеціалістів під час бойових дій, а також надмірною кількістю мобілізованих. При цьому непоодинокими є випадки призначення на подібні посади осіб рядового складу, які щойно підписали контракт та мають хоч якийсь бойовий досвід.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також заявляється, що командування російських окупаційних військ намагається підняти рівень морально-психологічного стану військовослужбовців за рахунок відрядження до бойових підрозділів на територію України служителів Російської православної церкви з Самарської області, але більшість з них відмовляються від поїздок у зв’язку з небезпекою та відсутністю засобів захисту.
В Генштабі також повідомляють, що з метою уповільнення контрнаступу українських підрозділів окупанти продовжують мінувати мости та переправи на шляхах відступу в Миколаївській та Херсонській областях.
Нагадаємо при цьому, що на думку Головного управління розвідки Міністерства оборони, окупанти лише створюють ілюзію того, що покидають Херсон, а насправді завозять туди нові військові підрозділи та готуються до оборони облцентру.