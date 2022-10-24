В Херсоні окупанти звільнили більшість в’язнів виправної колонії - Генштаб

Російські окупаційні війська для поповнення поточних втрат продовжують активно вербувати ув’язнених як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.

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"Так, з виправної колонії №90 в місті Херсон, після так званих бесід з представниками Федеральної служби безпеки РФ, було звільнено більшість злочинців. В той же час окупанти продовжують евакуацію поранених на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим", - йдеться у зведенні Генштабу.

За наявною інформацією, Росія продовжує підготовку частини мобілізованих на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей, але має суттєві проблеми через некомплект офіцерських та сержантських посад інструкторсько-викладацького складу навчальних частин (полігонів, центрів підготовки).

Зазначається, що це спричинено загибеллю більшості таких спеціалістів під час бойових дій, а також надмірною кількістю мобілізованих. При цьому непоодинокими є випадки призначення на подібні посади осіб рядового складу, які щойно підписали контракт та мають хоч якийсь бойовий досвід.

Також заявляється, що командування російських окупаційних військ намагається підняти рівень морально-психологічного стану військовослужбовців за рахунок відрядження до бойових підрозділів на територію України служителів Російської православної церкви з Самарської області, але більшість з них відмовляються від поїздок у зв’язку з небезпекою та відсутністю засобів захисту.

В Генштабі також повідомляють, що з метою уповільнення контрнаступу українських підрозділів окупанти продовжують мінувати мости та переправи на шляхах відступу в Миколаївській та Херсонській областях.

Нагадаємо при цьому, що на думку Головного управління розвідки Міністерства оборони, окупанти лише створюють ілюзію того, що покидають Херсон, а насправді завозять туди нові військові підрозділи та готуються до оборони облцентру.