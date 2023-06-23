В Херсоні помер ще один працівник тролейбусного депо, поранений внаслідок російського обстрілу

Третій з працівників тролейбусного депо в Херсоні, поранених внаслідок російського обстрілу 23 червня, помер від отриманих травм. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Ще одна трагічна звістка… У медзакладі зупинилося серце 53-річного працівника транспортного підприємства, котре сьогодні обстріляли російські терористи. Лікарі зробили все можливе, щоб врятувати життя чоловіка. На жаль, поранення виявилися надто важкими. Мої щирі співчуття рідним загиблого", - написав очільник регіону.

Раніше у п'ятницю, нагадаємо, стало відомо про загибель на місці обстрілу транспортного підприємства 55-річного чоловіка. Ще пʼятеро його колег були поранені та госпіталізовані.

Втім, дуже скоро обласна влада повідомила про смерть у медзакладі пораненого 43-річного працівника, що отримав надто тяжкі травми. Таким чином, загалом наразі відомо про трьох загиблих та трьох поранених комунальників.

Херсонська окружна прокуратура повідомила, що за її процесуального керівництва розпочато розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу). За даними слідства, артилерійський обстріл відбувся близько 10:20 з боку окупованої російськими військами правобережної частини області.

Зазначимо, що раніше територія депо на вулиці Залаегерсег вже неодноразово обстрілювалася з боку російської армії. Зокрема, повідомлялося, що 3 січня в результаті обстрілу було знищено три тролейбуси, а ще у 20, які стояли поруч, повилітали вікна. Були пошкоджені також адмінбудівля і ремонтний цех підприємства.