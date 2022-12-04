В Херсоні розстріляли жінку, яка перетинала Дніпро після зняття заборони - міськрада

Літня жінка загинула в результаті обстрілу з автомату під час спроби перетнути разом з чоловіком Дніпро, перемістившись з окупованої російськими військами території колишнього Голопристанського району Херсонської області до обласного центру.

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Про це заявили у Херсонській міській раді з посиланням на інформацію свого відділу з питань цивільного захисту. При цьому подробиці інциденту, зокрема те, з якого боку було відкрито вогонь та до якого саме місця рухався човен, не повідомляються.

"4 грудня автоматною чергою було поранено 65-річну жінку, яка разом із чоловіком на човні перетинали Дніпро, їдучи з дачі у Голопристанському районі. На жаль, жінка не вижила. Чоловік не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що напередодні начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич оголосив, що з 3 по 5 грудня триватимуть гуманітарні заходи щодо евакуації українських громадян, які перебувають на лівому березі Дніпра у дачному селищі та не встигли залишити окуповану територію.

У цей період знято заборону виходу на воду, але тільки у світлий час доби і тільки з причалюванням на річковому вокзалі Херсона. Більш того, евакуація можлива тільки на власних плавзасобах населення.