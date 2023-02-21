ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

В Херсоні вибухи

В Херсоні вибухи

В Херсоні чули близько 20 вибухів. Ймовірно місто обстрілюють з ГРАДу. Про це на своєму телеграм-каналі написав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

"Херсон під обстрілом. Імовірно Град. Близько 20 вибухів. Знаходьтесь в укриттях або безпечних місцях", - написав він

Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом доби 20 лютого 58 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Автор:
Степан Крьока