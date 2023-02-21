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- Війна Війна
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- Події
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В Херсоні вибухи
В Херсоні чули близько 20 вибухів. Ймовірно місто обстрілюють з ГРАДу. Про це на своєму телеграм-каналі написав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
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"Херсон під обстрілом. Імовірно Град. Близько 20 вибухів. Знаходьтесь в укриттях або безпечних місцях", - написав він
Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом доби 20 лютого 58 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.