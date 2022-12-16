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- Війна Війна
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В Херсоні внаслідок обстрілів горіла будівля виробничого комплексу
Російській військові 16 грудня черговий раз завдали ударів по Херсону. Внаслідок атаки у Корабельному районі міста в будівлі виробничого комплексу виникла пожежа.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
На будівлю впали уламки російських снарядів. В результаті атаки вогонь охопив виробничий цех та адміністративні приміщення будівлі.
"Завдяки зусиллям рятувальників полум'я загасили. Ніхто не постраждав", — додав Янушевич.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Загалом російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Херсонську область. Зокрема, 14 грудня внаслідок обстрілу була пошкоджена будівля Херсонської обласної військової адміністрації у Херсоні.
Того ж дня армія РФ обстріляла під Херсоном ремонтну бригаду газової служби. В момент атаки ремонтна бригада лагодила газопостачання в населеному пункті.