В Херсоні внаслідок обстрілів горіла будівля виробничого комплексу

Російській військові 16 грудня черговий раз завдали ударів по Херсону. Внаслідок атаки у Корабельному районі міста в будівлі виробничого комплексу виникла пожежа.

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Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

На будівлю впали уламки російських снарядів. В результаті атаки вогонь охопив виробничий цех та адміністративні приміщення будівлі.

"Завдяки зусиллям рятувальників полум'я загасили. Ніхто не постраждав", — додав Янушевич.

Загалом російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Херсонську область. Зокрема, 14 грудня внаслідок обстрілу була пошкоджена будівля Херсонської обласної військової адміністрації у Херсоні.

Того ж дня армія РФ обстріляла під Херсоном ремонтну бригаду газової служби. В момент атаки ремонтна бригада лагодила газопостачання в населеному пункті.