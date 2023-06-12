В Херсоні заборонили відвідання Острову, де щодня діятиме 21-годинна комендантська година

В Херсоні з 13 червня вводиться заборона на вʼїзд до мікрорайону Корабел, розташованому на Карантинному острові, що був повністю підтоплений водами Дніпра внаслідок підриву 6 червня Каховської гідроелектростанції.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко. В свою чергу, комендантська година саме по цьому мікрорайону з 13 червня діятиме з 15:00 до 12:00 наступної доби, тобто перебування без дозволу там буде можливе лише три години на добу.

Комендантська година в такому режимі триватиме по 19 червня включно. На Острові проводитиметься розмінування, слідчі дії та роботи комунальних служб.

Натомість Мрочко додав, що евакуація населення також триває. Вона здійснюватиметься представниками Держслужби з надзвичайних ситуацій та міської військової адміністрації.

Також, за його словами, після спаду води буде визначено локації видачі гуманітарної допомоги і лікарських засобів, які можна буде отримати з 12:00 по 15:00 щодня.

Нагадаємо, що раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, що очолює штаб з ліквідації наслідків підриву ГЕС, ініціював подовження комендантської години у Херсоні, аби можна було оперативно ліквідувати всі наслідки.