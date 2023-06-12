В Херсоні знайшли тіла ще двох утоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС

В Херсоні 12 червня виявили утопленими ще двох мирних людей - невідому жінку та 50-річного чоловіка. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Загалом нині відомо про 10 загиблих через підрив російською армією дамби Каховської ГЕС. Ще 20 осіб – поранені, серед них п'ять поліцейських та двоє рятувальників", - зазначив він.

Крім того, безвісти зниклими, за словами Прокудіна, вважаються 35 людей, серед яких семеро дітей. Натомість у Міністерстві внутрішніх справ, підтверджучи загибель ще двох людей, кажуть, що зниклих безвісти вже зафіксовано 41.

"Підтопленими залишаються 3653 домоволодіння. Відповідні служби відновлюють газопостачання та електропостачання. Зранку провели засідання штабу з ліквідації наслідків катастрофи: заслухали стан підготовки до буріння новин артезіанських свердловин на Херсонщині", - повідомив очільник штабу, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Також представники штабу відвідали Чорнобаївську сільську громаду, де підтоплено 33 будинки. Влада обіцяє, що до вихідних у більшості осель Чорнобаївки вже буде відновлено електро- та водопостачання.

Нагадаємо, що станом на 13:00 понеділка було відомо про вісьмох загиблих внаслідок підтоплення в Херсонській області. Повідомлялося, що підтопленими залишаються 46 населених пунктів, з них: 32 (3801 будинок) – на підконтрольній території, 14 – на тимчасово окупованій.

В регіоні евакуйовано 2743 осіб, з яких 205 дітей та 76 маломобільних осіб. Ще двоє людей загинуло в Миколаївській області, де підтоплено 31 населений пункт. Евакуйовано 982 особи, серед яких 167 дітей.

Зазначимо також, що троє людей загинули та десятеро були поранені 11 червня внаслідок обстрілу російськими військами трьох човнів, якими рятували 21 людину з затопленого окупованого лівобережжя Херсонщини.