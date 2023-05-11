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В Херсонській області чоловік підірвався на російській міні

В Херсонській області чоловік підірвався на російській міні
Від отриманих поранень чоловік загинув. Фото: Офіс генпрокурора

11 травня біля села Благодатне двоє чоловіків оглядали земельну ділянку, на якій планували проводити сільськогосподарські роботи. Йдучи вздовж траси Херсон - Миколаїв, один із них наступив на міну, яка здетонувала.

Від отриманих поранень чоловік загинув на місці, повідомили в Офісі генпрокурора. 

Там зазначила, що другий чоловік не постраждав. Наразі прокурори та поліцейські проводять розслідування. 

Олешківська окружна прокуратура Херсонської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

9 травня у Миколаївській області під час виконання земляних робіт у полях два трактори наїхали на вибухонезпечні предмети, залишені росіяними під час окупації.

Нагадаємо, у Мінагрополітики спрогнозували, що до середини травня встигнуть розмінувати щонайменше 30-40% замінованих сільськогосподарських земель Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

Автор:
Тетяна Гойденко