В Херсонській області енергетики підірвалися на міні. Є загиблі

В Херсонській області енергетики під час роботи з відновлення електромереж підірвалися на російській міні.

Про це 31 березня повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Прокудін Олександр.

Мінна небезпека в Херсонській області залишається високою. Фото: Telegram-канал Прокудіна

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху двоє чоловіків загинули, один дістав поранення.

На місце події прибули бригади швидкої допомоги.

Люди майже щодня страждають від щілності мінного забруднення в Херсонській області. Фото: Telegram-канал Прокудіна

Нагадаємо, 26 березня в Херсонській області здетонували міни. Це був п'ятий випадок підриву мирних людей на російській вибухівці тільки за попередній тиждень.

Раніше у Херсонській області 18-річний хлопець підірвався на російські міні. Він загинув на місці.