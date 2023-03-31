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В Херсонській області енергетики підірвалися на міні. Є загиблі
В Херсонській області енергетики під час роботи з відновлення електромереж підірвалися на російській міні.
Про це 31 березня повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Прокудін Олександр.
За попередньою інформацією, внаслідок вибуху двоє чоловіків загинули, один дістав поранення.
На місце події прибули бригади швидкої допомоги.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, 26 березня в Херсонській області здетонували міни. Це був п'ятий випадок підриву мирних людей на російській вибухівці тільки за попередній тиждень.
Раніше у Херсонській області 18-річний хлопець підірвався на російські міні. Він загинув на місці.