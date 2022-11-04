В Херсонській області ЗСУ ударом по адмінбудівлі росіян ліквідували 18 окупантів

Збройні сили України завдали удару по адміністративній будівлі у Голій Пристані Херсонської області, де перебували росіяни. За попередньою інформацією, ліквідовано 18 окупантів, 2 —поранено.

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Про це повідомив Генштаб ЗСУ в своєму зведенні за підсумками бойового дня 4 листопада.

Українська авіація протягом доби завдала по ворогу чотири удари. Під ураження потрапили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також дві позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Крім того, військовослужбовці ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління ворога, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та низку інших важливих військових об’єктів противника.

Військове командування також отримало підтверджену інформацію щодо роботи українських захисників в інших містах в попередні дні. Так, 2 листопада в Енергодарі Запорізької області було знищено зенітний ракетний комплекс С-300 та вантажівку з боєприпасами, а близько 20 військовослужбовців противника отримали поранення різного ступеня тяжкості.

3 листопада ЗСУ завдали вогневого ураження по пункту управління противника, розміщеному в будівлі промислової зони в Мелітополі. Як результат, близько 50 загарбників поранено та знищено до 10 одиниць військової техніки. Окрім того, пошкоджено близько 80 одиниць військової техніки різного типу, які ворог розміщував в ангарах.

В Генштабі вказали на низький рівень морально-психологічного стану особового складу російських підрозділів, що знаходяться у Запорізькій області.

"Це наслідки незадовільних умов утримання, поганого екіпірування, постійної затримки та неповних виплат грошового забезпечення, а також зневажливого ставлення військового керівництва до підлеглих", — пояснюють в штабі.

Нагадаємо, що нещодавно ЗСУ встановили новий рекорд - за добу ліквідували 950 окупантів. При цьому українські захисники продовжують звільняти територію України.

Так, нещодавно ЗСУ витіснили ворога з сіл Кармазинівка та М’ясожарівка Коломийчиської громади Сватівського району Луганської області, а також знову відбили село Невське Красноріченської громади та сусіднє село Новосадове Лиманської громади Донецької області.