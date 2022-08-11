В Херсонській області ЗСУ знищили один пункт управління росіян, ще два командних — уразили

Протягом минулого бойового дня, 10 серпня, авіація Збройних сил України на південному напрямку нанесла удари по двом командним пунктам окупантів, один пункт управління знищили повністю.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це у своєму зведенні повідомило оперативне командування "Південь".

В Іщенці уразили командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 76-ої десантно-штурмової дивізії, а в районі Барвінку – склад боєприпасів.

Двічі українські гелікоптери уразили опорний пункт та скупчення живої сили, озброєння та техніки ворожого війська.

"При намаганні ворога проводити повітряну розвідку в Миколаївському районі, безпілотний літальний апарат "Елерон-3" був збитий зенітно-ракетним підрозділом", — додали в командуванні.

Підтверджені втрати ЗС РФ на півдні:

41 окупант;

3 гаубиці "Мста-Б";

7 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Уточняється, що остаточні результати дорозвідуються.

Днем раніше, 9 серпня, штурмова авіація ЗСУ нанесла декілька ударів по скупченню живої сили, озброєння та техніки російських окупаційних військ неподалік Снігурівки. Того ж дня Збройні сили України нанесли удар по мосту в районі Каховської ГЕС, яка розташована на тимчасово окупованій території Херсонської області.