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В Херсонській області ЗСУ знищили один пункт управління росіян, ще два командних — уразили
Протягом минулого бойового дня, 10 серпня, авіація Збройних сил України на південному напрямку нанесла удари по двом командним пунктам окупантів, один пункт управління знищили повністю.
Про це у своєму зведенні повідомило оперативне командування "Південь".
В Іщенці уразили командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 76-ої десантно-штурмової дивізії, а в районі Барвінку – склад боєприпасів.
Двічі українські гелікоптери уразили опорний пункт та скупчення живої сили, озброєння та техніки ворожого війська.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"При намаганні ворога проводити повітряну розвідку в Миколаївському районі, безпілотний літальний апарат "Елерон-3" був збитий зенітно-ракетним підрозділом", — додали в командуванні.
Підтверджені втрати ЗС РФ на півдні:
- 41 окупант;
- 3 гаубиці "Мста-Б";
- 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки.
Уточняється, що остаточні результати дорозвідуються.
Днем раніше, 9 серпня, штурмова авіація ЗСУ нанесла декілька ударів по скупченню живої сили, озброєння та техніки російських окупаційних військ неподалік Снігурівки. Того ж дня Збройні сили України нанесли удар по мосту в районі Каховської ГЕС, яка розташована на тимчасово окупованій території Херсонської області.