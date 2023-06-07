В Херсонській ОВА прокоментували ситуацію на затопленому лівобережжі: про всі жахи знаємо, намагаємося дістатися

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін обурений ситуацією, в якою опинилися мешканці затоплених після підриву Каховської ГЕС населених пунктів окупованої лівобережної частини області та запевняє, що наразі українські структури роблять все можливе, аби дістатися до постраждалих. Про це він сказав у відео, опублікованому ним у соцмережах пізно ввечері середи.

"Допоки ми ліквідовували наслідки підриву Каховської ГЕС, рятуємо людей, окупанти, які спричинили цю катастрофу, нищать українців на лівобережжі - Олешки, Гола Пристань, Нова Каховка. Ми Знаємо, які жахи ви переживаєте. Відучора гауляйтери розповідають, що нічого не відбувається, підтоплень немає, вода не відчувається", - зазначив чиновник.

Він наголосив, що через зволікання та самоусунення окупанти втратили дорогоцінний час, і тепер взагалі складно уявити, скільки людей постраждало через таке ігнорування катастрофи.

"Ми знаємо, як вам довелося ночувати на дахах, як окупанти розгортають ваші автівки при спробі покинути підтоплені населені пункти, як напередодні забрали у вас човни, відкривали вогонь по тих, хто хотів врятуватися. Це жахлива ситуація, це цілковитий терор українців. Тримайтеся, про вас ніхто не забув. Ми робимо все можливе, щоб дістатися до вас, щоб витягти з того пекла, в яке вас затягнула недоросія", - заявив Прокудін.

Нагадаємо, що раніше в середу мер Олешок Євген Рищук, який виїхав з окупованої території ще в квітні 2022 року, заявив, що вже відомо про трьох загиблих у місті внаслідок підтоплення.

В свою чергу, президент Володимир Зеленський увечері виступив з обуренням "абсолютно катастрофічною" ситуацією на окупованій частині Херсонщини, заявивщи, що військові та спецслужби настільки, наскільки це можливо, попри обстріли рятують людей.

"Окупанти просто кинули людей у цих страшних умовах. Без порятунку, без води, просто на дахах будинків у затоплених громадах. Навіть неможливо встановити достеменно, скільки людей на тимчасово окупованій території Херсонщини можуть загинути без порятунку, без питної води, без їжі, без медичної допомоги", - вказав глава держави.

Він також заявив, що шокований відсутністю реакції ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста на події на Херсонщині й закликав міжнародні організації все ж негайно надати допомогу.