В Ялті окупанти відбирають житло в українців, які не мають паспорта РФ - Генштаб ЗСУ

На окупованому Кримському півострові російська влада репресує українців, які не мають громадянства РФ. У Ялті росіяни почали відбирати житло в тих, хто ще не отримав російський паспорт.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Згідно з повідомленням, людей просто виганяють на вулицю, а в їхні оселі заселяються військовослужбовці російських окупаційних військ.

Окрім того, загарбники продовжують насаджувати російське громадянство і на іншій окупованій території України. У Станиці Луганській в червні зарплатню отримають лише ті працівники бюджетної установи, хто переоформився у російському банку.

Що стосується ситуації на фронті, то ворог і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 22 ворожих атаки.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка, а також - у напрямку населених пунктів Побєда та Новомихайлівка.

На Авдіївському напрямку росіяни намагалися наступати у напрямку Сєверного, успіху не мали. На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без особливих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив невдалу спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи через Державний кордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Новоселівського Луганської області.

На Лиманському напрямку спроба наступа росіян теж була невдалою.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Водяного, Пречистівки та Великої Новосілки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися.