В Запоріжжі завершили розбір завалів п'ятиповерхівки, зруйнованої ракетним обстрілом

Розбір завалів зруйнованої обстрілом багатоповерхівки в Запоріжжі в неділю було завершено. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

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"На жаль, загинули 13 людей, з них маленька дитина. Щирі співчуття рідним. Дякую команді професіоналів, які приймають цей виклик долі. Запорізькі рятувальники, мобільна оперативна група фахівців із Києва, наші психологи та Мобільний рятувальний центр швидкого реагування. Кожен з вас має велике серце та робить важливу справу - рятує життя", - написав він.

В свою чергу, як зазначив виконуючий обов'язки мера Запоріжжя Анатолій Куртєв, ще пʼятеро людей досі вважаються зниклими безвісти. Також він повідомив, що 6 березня в місті оголошено днем траура за загиблими.

Розбір завалів п'ятиповерхівки в Запоріжжі. Фото: ДСНС Розбір завалів п'ятиповерхівки в Запоріжжі. Фото: ДСНС Розбір завалів п'ятиповерхівки в Запоріжжі. Фото: ДСНС Розбір завалів п'ятиповерхівки в Запоріжжі. Фото: ДСНС Розбір завалів п'ятиповерхівки в Запоріжжі. Фото: ДСНС Розбір завалів п'ятиповерхівки в Запоріжжі. Фото: ДСНС Розбір завалів п'ятиповерхівки в Запоріжжі. Фото: ДСНС Розбір завалів п'ятиповерхівки в Запоріжжі. Фото: ДСНС Розбір завалів п'ятиповерхівки в Запоріжжі. Фото: ДСНС Розбір завалів п'ятиповерхівки в Запоріжжі. Фото: ДСНС Розбір завалів п'ятиповерхівки в Запоріжжі. Фото: ДСНС Розбір завалів п'ятиповерхівки в Запоріжжі. Фото: ДСНС Розбір завалів п'ятиповерхівки в Запоріжжі. Фото: ДСНС Розбір завалів п'ятиповерхівки в Запоріжжі. Фото: ДСНС Розбір завалів п'ятиповерхівки в Запоріжжі. Фото: ДСНС Розбір завалів п'ятиповерхівки в Запоріжжі. Фото: ДСНС Розбір завалів п'ятиповерхівки в Запоріжжі. Фото: ДСНС Розбір завалів п'ятиповерхівки в Запоріжжі. Фото: ДСНС Розбір завалів п'ятиповерхівки в Запоріжжі. Фото: ДСНС Розбір завалів п'ятиповерхівки в Запоріжжі. Фото: ДСНС Розбір завалів п'ятиповерхівки в Запоріжжі. Фото: ДСНС Розбір завалів п'ятиповерхівки в Запоріжжі. Фото: ДСНС Розбір завалів п'ятиповерхівки в Запоріжжі. Фото: ДСНС Розбір завалів п'ятиповерхівки в Запоріжжі. Фото: ДСНС Розбір завалів п'ятиповерхівки в Запоріжжі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що в ніч на 2 березня росіяни вкотре атакували Запоріжжя ракетами С-300. Внаслідок цього сталося руйнування п’ятиповерхового житлового будинку по вулиці Незалежної України, 67.

Станом на ранок 5 березня у ДСНС повідомляли, що з місця події було вивезено понад 853 тонни будівельних уламків. Кількість загиблих називалася тієюж - 13. Таким чином, протягом неділі нових тіл під завалами рятувальники не знайшли.

Зазначимо, що російські війска з початку повномасштабної війни зруйнували, за даними місцевої влади, вже девʼять багатоповерхівок у Запоріжжі, при цьому в місті наразі спостерігається проблема з відселенням людей, які втратили житло через ракетні удари.