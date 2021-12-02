В Запорожье произошел пожар на металлообрабатывающем заводе (ФОТО)

Пожар произошел 1 декабря в помещении Запорожского завода агротехнических машин ("Агромаш") на улице Чубанова, 1. Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о возгорании поступило в 4:40.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в одном из цехов возникло возгорание в бытовом помещении общей площадью 75 квадратных метров.

"Благодаря оперативным действиям спасателей удалось локализовать пожар в тех масштабах, которые он приобрел на момент прибытия подразделений ГСЧС", — отмечается в сообщении.

В 5:26 спасатели локализовали возгорание, а в 5:42 полностью его ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

От ГСЧС к ликвидации привлекалось четыре единицы техники и 13 человек личного состава. По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование. Запорожская полиция, однако, об инциденте пока не сообщает.

Согласно данным на сайте "Агромаша", это предприятие c полным циклом металлообработки, специализирующееся на изготовлении оборудования для сельского хозяйства, емкостного и нестандартного оборудования, а также мусорных контейнеров.

Напомним также, что в ноябре произошел пожар на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе, а 1 октября на Закарпатье сгорело историческое здание бывшего завода "Мукачевприбор".