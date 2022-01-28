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Происшествия
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В Запорожье взрыв в жилом доме: есть погибший, спасатели провели эвакуацию (ФОТО, ВИДЕО)

взрыв Запорожье
На месте происшествия. Фото: пресс-служба ГСЧС

В пятницу, 28 января, в Запорожье произошел взрыв газовоздушной смеси в четырехэтажном жилом доме. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Взрыв произошел в квартире, к пожару он не привел. По предварительным данным, погиб один человек, еще двое — пострадали.

Фото 2 — В Запорожье взрыв в жилом доме: есть погибший, спасатели провели эвакуацию (ФОТО, ВИДЕО)
Работают спасатели. Фото: пресс-служба ГСЧС

Разрушены несущие элементы в пределах одного подъезда, повреждено семь квартир. Из поврежденного здания спасатели эвакуировали 15 жителей.

Фото 3 — В Запорожье взрыв в жилом доме: есть погибший, спасатели провели эвакуацию (ФОТО, ВИДЕО)
На месте взрыва. Фото: пресс-служба ГСЧС

Подразделения ГСЧС проводят поисковые работы по выявлению возможных пострадавших и разбору разрушенных конструкций. Обеспечено освещение места происшествия, развернут мобильный пункт обогрева.

Полиция организовала охрану и недопущение мародерства. Местные органы власти оказывают помощь пострадавшим жителям и решают вопрос временного расселения.

ГСЧС разбирает завалы

Подобное происшествие произошло и в городе Новая Одесса Николаевской области, где взрыв бытового газа в жилом доме разрушил 4 и 5 этажи здания. При этом погибли три человека.

А взрыв газа в Киеве привел к обрушению конструкций десятиэтажного жилого дома на Осокорках и гибели пяти человек.

Автор:
Сергей Горелов