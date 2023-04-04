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"Вагнерівці", ймовірно, намагатимуться просунутися через Бахмут до Хромового, – ISW

Бахмут, руйнування
Бахмут. Фото: Павло Кириленко / Telegram

Російські окупанти просунулися в Бахмуті Донецької області і, ймовірно, продовжать спроби укріпити контроль над центром міста. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за підсумками 3 квітня.

Зазначається, що в ніч на 2 квітня війська РФ захопили будівлю Бахмутської міської адміністрації.

3 квітня окупанти здійснили подальше просування. Того дня було оприлюднено кадри з дрона, на яких зображені прапори ПВК "Вагнер" та Росії, встановлені над уламками зруйнованої адміністративної будівлі. Крім того, кілька російських військових блогерів поширили зображення винищувача "вагнерівців", який стояв перед будівлею міськадміністрації.

У ISW вважають, що ПВК "Вагнер", ймовірно, продовжить спроби консолідувати контроль над центром Бахмута та намагатиметься просуватися на захід через густонаселені райони до Хромового.

Інші висновки ISW за 3 квітня:

  • Влада РФ звинувачує українські державні структури та російського опозиціонера Олексія Навального у вбивстві пропагандиста Владлена Татарського, однак офіційна російська реакція на інцидент не спромоглася сформувати єдиний наратив в інформаційному просторі.
  • Окупанти провели обмежені наземні атаки лінії Сватово - Кремінна, а також продовжували такі атаки в районах Бахмута, Авдіївки, Донецька та на заході Донеччини.
  • Російські джерела повідомили 3 квітня, що частини Повітряно-десантних військ РФ вперше отримали термобаричні артилерійські установки ТОС-1А.
  • Російські чиновники, ймовірно, як і раніше, стурбовані потенційними українськими діями щодо Криму й продовжують фортифікаційні та матеріально-технічні зусилля. 
  • Імовірно, українські партизани застосували саморобний вибуховий пристрій, щоб ліквідувати колишнього окупаційного чиновника в Мелітополі Запорізької області.