"Вагнерівці", ймовірно, намагатимуться просунутися через Бахмут до Хромового, – ISW

Російські окупанти просунулися в Бахмуті Донецької області і, ймовірно, продовжать спроби укріпити контроль над центром міста. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за підсумками 3 квітня.

Зазначається, що в ніч на 2 квітня війська РФ захопили будівлю Бахмутської міської адміністрації.

3 квітня окупанти здійснили подальше просування. Того дня було оприлюднено кадри з дрона, на яких зображені прапори ПВК "Вагнер" та Росії, встановлені над уламками зруйнованої адміністративної будівлі. Крім того, кілька російських військових блогерів поширили зображення винищувача "вагнерівців", який стояв перед будівлею міськадміністрації.

У ISW вважають, що ПВК "Вагнер", ймовірно, продовжить спроби консолідувати контроль над центром Бахмута та намагатиметься просуватися на захід через густонаселені райони до Хромового.

Інші висновки ISW за 3 квітня: