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"Вагнерівці", ймовірно, намагатимуться просунутися через Бахмут до Хромового, – ISW
Російські окупанти просунулися в Бахмуті Донецької області і, ймовірно, продовжать спроби укріпити контроль над центром міста. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за підсумками 3 квітня.
Зазначається, що в ніч на 2 квітня війська РФ захопили будівлю Бахмутської міської адміністрації.
3 квітня окупанти здійснили подальше просування. Того дня було оприлюднено кадри з дрона, на яких зображені прапори ПВК "Вагнер" та Росії, встановлені над уламками зруйнованої адміністративної будівлі. Крім того, кілька російських військових блогерів поширили зображення винищувача "вагнерівців", який стояв перед будівлею міськадміністрації.
У ISW вважають, що ПВК "Вагнер", ймовірно, продовжить спроби консолідувати контроль над центром Бахмута та намагатиметься просуватися на захід через густонаселені райони до Хромового.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Інші висновки ISW за 3 квітня:
- Влада РФ звинувачує українські державні структури та російського опозиціонера Олексія Навального у вбивстві пропагандиста Владлена Татарського, однак офіційна російська реакція на інцидент не спромоглася сформувати єдиний наратив в інформаційному просторі.
- Окупанти провели обмежені наземні атаки лінії Сватово - Кремінна, а також продовжували такі атаки в районах Бахмута, Авдіївки, Донецька та на заході Донеччини.
- Російські джерела повідомили 3 квітня, що частини Повітряно-десантних військ РФ вперше отримали термобаричні артилерійські установки ТОС-1А.
- Російські чиновники, ймовірно, як і раніше, стурбовані потенційними українськими діями щодо Криму й продовжують фортифікаційні та матеріально-технічні зусилля.
- Імовірно, українські партизани застосували саморобний вибуховий пристрій, щоб ліквідувати колишнього окупаційного чиновника в Мелітополі Запорізької області.