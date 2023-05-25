Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: суд оголосив вирок у справі, прокурори оскаржать рішення

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд оголосив вирок у справі вбивства пʼятирічного Кирила Тлявова, в якого влучила куля наприкінці травня 2019 року. Про це повідомляє "Суспільне".

Колишньому поліцейському Івану Приходьку призначили чотири роки позбавлення волі за неумисне вбивство. При цьому суд ухвалив врахувати його строк перебування під вартою (фігуранта відпустили під домашній арешт у грудні 2022 року).

Також Приходько повинен сплатити мільйон гривень моральної шкоди родичам загиблого хлопчика: 800 тис. грн – батькам Кирила, 200 тис. грн – бабусі. Крім того, з обвинуваченого стягнуть понад 135 тис. грн на користь держави.

Правоохоронцю Володимиру Петровцю призначили випробувальний термін на два роки за зберігання патронів.

Суд виправдав двох інших фігурантів справи, які були поруч із Приходьком і Петровцем на момент влучання кулі в дитину. Ідеться про Дмитра Кривошея та сина Володимира Петровця, який на момент скоєння злочину був неповнолітнім.

Оновлено. В Офісі генпрокурора України повідомили, що ювенальні прокурори оскаржать вирок суду.

Нагадаємо, 31 травня 2019 року в Переяслав-Хмельницькому Київської області п’ятирічного Кирила Тлявова було пораненено в голову. Через кілька днів він помер у лікарні.

Слідство встановило, що четверо чоловіків, серед яких – двоє поліцейських, дитина одного з них та їхній товариш, відпочивали і вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектора, а також стріляли по металевих банках із вогнепальної зброї. Куля влучила у Кирила Тлявова, який був у сусідньому дворі.