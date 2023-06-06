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Вдруге за два дні. Війська РФ знову обстріляли аміакопровід на Харківщині
Російські окупанти вдруге обстріляли аміакопровід в Куп'янському районі Харківської області. Про це ввечері 6 червня повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що загалом зафіксовано шість "прильотів" у район насосної станції біля села Масютівка.
"Станом на зараз аміаку в повітрі не зафіксовано, ситуація контрольована", – написав Синєгубов о 21:20.
Нагадаємо, минулий обстріл трубопроводу з аміаком у Купʼянському районі росіяни здійснили 5 червня. Тоді сталася розгерметизація.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що в момент удару аміакопровід був перекритий, у трубі залишалися технологічні залишки.
Пізніше чиновник уточнив, що обстрілу зазнав аміакопровід "Тольятті-Одеса" – витік аміаку становив 134 тонни.