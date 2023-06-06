Вдруге за два дні. Війська РФ знову обстріляли аміакопровід на Харківщині

Російські окупанти вдруге обстріляли аміакопровід в Куп'янському районі Харківської області. Про це ввечері 6 червня повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що загалом зафіксовано шість "прильотів" у район насосної станції біля села Масютівка.

"Станом на зараз аміаку в повітрі не зафіксовано, ситуація контрольована", – написав Синєгубов о 21:20.

Нагадаємо, минулий обстріл трубопроводу з аміаком у Купʼянському районі росіяни здійснили 5 червня. Тоді сталася розгерметизація.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що в момент удару аміакопровід був перекритий, у трубі залишалися технологічні залишки.

Пізніше чиновник уточнив, що обстрілу зазнав аміакопровід "Тольятті-Одеса" – витік аміаку становив 134 тонни.