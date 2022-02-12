Венедиктова призывает Ярославского вернуться в Украину: обещает честное расследование ДТП

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова призвала президента бизнес-группы DCH Александра Ярославского вернуться в Украину. Она также заявила, что гарантирует объективное быстрое и беспристрастное расследование дела относительно смертельного ДТП с участием кортежа бизнесмена.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"То, что поспешили все, - это факт. И то, что нужно было провести больше следственных действий, более тщательно, - это тоже факт. И эти факты будут уже, наверное, основанием для изучения проверки и в рамках служебной проверки, и в рамках следствия в уголовном производстве", - сказала Венедиктова.

Вместе с тем генпрокурор заявила, что считает действия прокурора области Александра Фильчакова решительными и профессиональными.

"Учитывая то, что благодаря решительным профессиональным законным действиям прокурора области, конкретно Фильчакова Александра Васильевича, это не замалчивается и следственные действия были очень профессиональные", - сказала Венедиктова.

Она также призвала Ярославского вернуться в Украину и пообещала ему честное и профессиональное расследование.

"Если мы хотим, чтобы у нас было все честно, прозрачно, по справедливости, я вам обещаю, что мы не будем превращать ничего в политические игры, но давайте не будем делать из обычного уголовного дела какой-то фарс. Возвращайтесь в Украину. Я вам обещаю, что все будет по закону, все будет честно, профессионально и быстро. Мы выполним все следственные действия. Тут гарантия - мое слово", — сказала Венедиктова.

Она отказалась отвечать, располагает ли следствие информацией, где во время ДТП находились водитель, заявивший о своей причастности к происшествию, и Ярославский, а также на другие вопросы, касающиеся хода следствия.

"Замалчивать эту тему никто не будет, а с другой стороны и заговаривать ее никто не будет. Действительно, есть тот факт, что кортеж господина Ярославского сбил насмерть человека. Следствие работает. Подробности сказать не могу, но следствие работает", - сказала генпрокурор.

Напомним, что вечером 9 февраля на 534-м километре трассы Киев — Харьков — Довжанский автомобиль из кортежа Ярославского, двигавшийся со стороны Чугуева в сторону Харькова, сбил насмерть человека. Причем, как сообщило издание "Украинская правда", жертву ДТП переехали обе машины кортежа. В то же время УП заявляла, что погибшим оказался 50-летний мужчина.

На следующее утро в полицию явился человек, заявивший, что за рулем машины был именно он. При этом позже появилась информация, что Ярославский неожиданно уехал из Украины.

В DCH заявили, что ДТП якобы совершил ее сотрудник, не заметивший "препятствие" и даже не остановившийся после этого, и в то же время подтвердили информацию о выезде своего начальника из страны.

Вечером 10 февраля министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что правоохранители выяснили, что заявивший о своей вине в ДТП гражданин на самом деле находился в тот момент в другом месте и что в связи с попыткой фальсификации материалов дела решил уволить главу полиции Харьковской области Станислава Перлина.

11 февраля Государственное бюро расследований сообщило, что начало расследовать вероятную попытку фальсификации дела о ДТП харьковской полицией и прокуратурой.