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Везли хоронити померлого й потрапили під обстріл: На Харківщині - нові жертви росіян (ФОТО)
Двоє людей загинули внаслідок російських обстрілів у Харківській області 14 березня. Про це йдеться у повідомленні обласної прокуратури.
Зокрема, вранці у Вовчанську загинула 55-річна пасажирка автомобілю, а його 47-річний водій отримав поранення. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, це сталося близько 10:00 під час обстрілу пожежно-рятувальної частини міста.
Як зазначають в поліції, обстріл було здійснено з міномета. Під вогонь окупантів потрапили громадяни, які везли на цвинтар тіло померлого родича. Жінка, яка знаходилась в автомобілі, отримала не сумісні з життям травми та померла на місці.
Крім того, близько 12:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл села Колодязне Дворічанської громади Куп’янського району. Снаряд влучив в цивільний автомобіль з 42-річним мешканцем цього села. Від отриманих травм він загинув на місці. Також пошкоджено приватні житлові будинки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокруратури та Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).
Нагадаємо також, що 5 березня росіяни здійснили обстріл цивільного автомобіля з подружжям у прикордонному селі Бударки Вовчанської громади: тоді на місці загинули і чоловік, і жінка.