Везли хоронити померлого й потрапили під обстріл: На Харківщині - нові жертви росіян (ФОТО)

Двоє людей загинули внаслідок російських обстрілів у Харківській області 14 березня. Про це йдеться у повідомленні обласної прокуратури.

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Зокрема, вранці у Вовчанську загинула 55-річна пасажирка автомобілю, а його 47-річний водій отримав поранення. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, це сталося близько 10:00 під час обстрілу пожежно-рятувальної частини міста.

Як зазначають в поліції, обстріл було здійснено з міномета. Під вогонь окупантів потрапили громадяни, які везли на цвинтар тіло померлого родича. Жінка, яка знаходилась в автомобілі, отримала не сумісні з життям травми та померла на місці.

Крім того, близько 12:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл села Колодязне Дворічанської громади Куп’янського району. Снаряд влучив в цивільний автомобіль з 42-річним мешканцем цього села. Від отриманих травм він загинув на місці. Також пошкоджено приватні житлові будинки.

Фото: ГУНП в Харківській області Фото: ГУНП в Харківській області Фото: ГУНП в Харківській області Фото: ГУНП в Харківській області Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокруратури та Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).

Нагадаємо також, що 5 березня росіяни здійснили обстріл цивільного автомобіля з подружжям у прикордонному селі Бударки Вовчанської громади: тоді на місці загинули і чоловік, і жінка.