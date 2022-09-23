Вибух на АЗС в Одесі: поліцейські розпочали кримінальне провадження

23 вересня, близько 15:00, в момент, коли росіяни атакували Одесу дронами-камікадзе, в місті стався вибух на одній з АЗС WOG, який непов'язаний з ворожими ударами. Внаслідок інциденту загинула одна людина.

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Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції та працівники ДСНС.

Слідчі попередньо встановили, що працівник підрядної організації під час виконання робіт не вжив заходів щодо дотримання правил та норм безпеки. Чоловік проводив на території АЗС зварювальні роботи. Він загинув внаслідок вибуху.

Відомості за вказаним фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Згодом після повідомлень про інцидент в мережі з'явилося відео моменту вибуху.

В WOG прокоментувала вибух на своїй АЗС: "На момент інциденту АЗК не працював та не обслуговував клієнтів. На жаль, є постраждалі серед тих, хто виконував регламентні роботи. Наразі причини вибуху з’ясовуються. Мережа АЗК WOG надає максимальне сприяння у визначенні причин інциденту та ліквідації наслідків".

Нагадаємо, в травні на іншій АЗС WOG в Одесі стався "прикрий інцидент": внаслідок технічного збою при відпустці пального в період з 12:45 до 13:53 ряд автомобілів було помилково заправлено сумішшю двох видів пального.

Згодом компанія пообіцяла компенсувати збитки всім водіям, які постраждали напередодні через дії на цій заправці.