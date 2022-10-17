Вибухи пролунали у Києві під час повітряної тривоги, столицю атакували дронами-камікадзе

Вибухи пролунали у Шевченківському районі Києва під час повітряної тривоги. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

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"Вибух у Шевченківському районі - в середмісті столиці. Всі служби слідують на місце. Деталі згодом", - написав Кличко.

Пізніше мер повідомив про ще три вибухи у Шевченківському районі.

Кличко повідомив, що в результаті атаки дронами, в Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі.

Згодом мер зазначив, що в Шевченківському районі столиці стався вибух в житловому будинку.

"На даний час із нього врятовані 18 людей. За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами. Рятувальні роботи тривають. Триває гасіння зруйнованих будівельних конструкцій та розбір завалів. Чи є загиблі - уточнюємо інформацію", - повідомив він.

Крім того, Кличко додав, що у центрі Києва перекритий рух транспорту на ділянках кількох вулиць і закликав мешканців столиці не виїжджайте у середмістя без гострої потреби.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Київ атакували дронами-камікадзе.

"Росіяни думають, що їм це допоможе, але такі дії схожі на агонію. Нам потрібно більше систем ППО і якомога швидше. В нас немає часу на повільні дії. Більше зброї для захисту неба і знищення ворога. Так і буде", - зазначив він.

Нагадаємо, вранці 15 жовтня окупанти завдали ракетного удару по одному з районів Київської області.