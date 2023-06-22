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Вибух стався у багатоповерхівці Києва: зруйновані 5 квартир, є загиблий (ФОТО)
У Дніпровському районі Києва вночі, 22 червня, у 16-поверховому будинку стався вибух, імовірно, через витік газу. Внаслідок події декілька квартир зруйновані, попередньо, одна людина загинула.
Про це повідомляють ДСНС, мер Віталій Кличко та начальник КМВА Сергій Попко.
Попередньо внаслідок вибуху 5 квартир на 6, 7 та 8 поверхах зруйновані фактично повністю. Станом на 07:00 відомо про одного загиблого: тіло люди рятувальники знайшли під завалами. Ще дві людини дістали поранення. Силам ДСНС вдалося врятувати 18 осіб.
"На місці вибуху працює 6 ланок газодимозахисної служби. На даний час 2 особи травмовано. 18 - врятовано. Рятувальні роботи тривають", - розповів начальник КМВА Сергій Попко.Підписуйтеся на наш YouTube канал
До ліквідації наслідків залучено 70 рятувальників та 13 одиниць техніки. На місці працюють 3 психологи ДСНС.
Пошуково-рятувальні роботи тривають. З усіх непошкоджених квартир мешканців евакуювали. Фахівці з'ясовують достеменні причини вибуху.
Нагадаємо, на початку лютого на території колишнього заводу у Дарницькому районі Києва пролунав вибух. Тоді з'ясувалося, що на території колишнього заводу вибухнув газовий балон. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 272 КК України).