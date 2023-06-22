Вибух стався у багатоповерхівці Києва: зруйновані 5 квартир, є загиблий (ФОТО)

У Дніпровському районі Києва вночі, 22 червня, у 16-поверховому будинку стався вибух, імовірно, через витік газу. Внаслідок події декілька квартир зруйновані, попередньо, одна людина загинула.

Про це повідомляють ДСНС, мер Віталій Кличко та начальник КМВА Сергій Попко.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС

Попередньо внаслідок вибуху 5 квартир на 6, 7 та 8 поверхах зруйновані фактично повністю. Станом на 07:00 відомо про одного загиблого: тіло люди рятувальники знайшли під завалами. Ще дві людини дістали поранення. Силам ДСНС вдалося врятувати 18 осіб.

"На місці вибуху працює 6 ланок газодимозахисної служби. На даний час 2 особи травмовано. 18 - врятовано. Рятувальні роботи тривають", - розповів начальник КМВА Сергій Попко.

До ліквідації наслідків залучено 70 рятувальників та 13 одиниць техніки. На місці працюють 3 психологи ДСНС.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. З усіх непошкоджених квартир мешканців евакуювали. Фахівці з'ясовують достеменні причини вибуху.

Нагадаємо, на початку лютого на території колишнього заводу у Дарницькому районі Києва пролунав вибух. Тоді з'ясувалося, що на території колишнього заводу вибухнув газовий балон. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 272 КК України).