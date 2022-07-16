Вибухи на Черкащині: окупанти атакували сільгосппідприємство

Ввечері 16 липня під час повітряної тривоги російські військові нанесли удар по одному із сіл Чигиринської тергромади Черкаської області. Про це у Facebook повідомив очільник Черкаської ОДА Ігор Табурець.

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Відомо, що ціллю російських військ стало сільгосппідприємство. На місце влучання ракети відразу виїхали рятувальники. За попередньою інформацією, в результаті атаки жертв немає.

Однак, росіяни знищили сільгосптехніку та завдано шкоди нечисельному поголів’ю худоби, яка знаходилась на територіх сільгосппідприємства.

Раніше повідомлялося, що війська РФ ввечері 15 липня, та вранці 16 липня обстріляли громади Сумщини та Чернігівщині. Крім того, окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв та область.

При цьому, за даними Міністерства оборони, лише 30% ракетних ударів росіян спрямовані по військових об'єктах, а решта 70% - по цивільній інфраструктурі.