Вибухи на Дніпропетровщині: Росія завдала ракетних ударів по підприємству та будинках

Російські загарбники в ніч на 8 серпня атакували Дніпропетровську область ракетами Х-59, відкривали вогонь із "Градів" та ствольної артилерії. В результаті в регіоні зафіксували численні руйнування.

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Про це в Facebook повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Окупанти випустили дві ракети Х-59 по підприємству у Червоногригорівській громаді Нікопольського району. Загарбники знищили адміністративне та вагове приміщення і одну автівку; пошкодили 4 будівлі складів, електрощитову, десять одиниць спецтехніки і легкових машин, гаражі.

Уламки ракет пошкодили 10 житлових будинків. Вибухова хвиля вибила вікна в будівлі насосної станції. Ще 20 реактивних снарядів з "Градів" окупанти випустили між селами в Марганецькій громаді. Зі ствольної артилерії вдарили по прикордонним територіям Зеленодольської громади.

За попередньою інформацією, постраждалих в результаті атак немає.

Крім того, окупанти ввечері 7 серпня завдали ракетного удару по військових об’єктах у Вінницькій області, при цьому в області сигнал повітряної тривоги увімкнули із запізненням. Причини збою системи оповіщення про ракетну небезпеку з’ясовуються.