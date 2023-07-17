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Вибухи на Кримському мосту: очевидці публікують відео масштабів руйнування
В період між 03:00 і 05:00 17 липня в районі Кримського мосту пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють в соціальних мережах, що може бути руйнування одного прольоту.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Автомобільне та залізничне сполучення зупинене. Паромна переправа також не працює. В районі 145 опори щось відбулося вночі, через що є ураження дорожного полотна. Русня підозрює надводні безптлотники але точно нічого ніхто не знає", — прокоментував Андрющенко.
Очільник окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов повідомив, що у районі 145-ої опори Кримського мосту з боку Краснодарського краю сталася "надзвичайна подія". Водночас російські опозиційні ЗМІ повідомляють, що за їхньою інформацією впав проліт мосту, в результаті загинули щонайменше дві людини, одна постраждала.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Очевидці в соціальних мережах стверджують, що 145-та опора незаконної переправи зруйнована.
Місцеві жителі повідомили меру Мелітополя Івану Федорову, що перед в'їздом на міст утворився багатокілометровий затор. Всіх бажаючих проїхати розвертають назад.
Причини вибуху наразі достовірно невідомі, українська сторона також офіційно не коментувала подію.
Так, речник ГУР Андрій Юсов у коментарі "Суспільному" заявив, що розвідка не коментує причини подій на Кримському мосту: "Можна лише процитувати слова керівника ГУР Кирила Буданова про те, що "Кримський міст — конструкція там зайва".
Нагадаємо, попередній масштабний вибух на Кримському мосту відбувся у жовтні 2022 року. Тоді президент Володимир Зеленський дав кілька порад окупантам з цього приводу.
Нещодавно вказівку готуватися до евакуації отримало і керівництво представництв російських державних компаній на тимчасово окупованому півострові Крим.