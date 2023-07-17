Вибухи на Кримському мосту: очевидці публікують відео масштабів руйнування

В період між 03:00 і 05:00 17 липня в районі Кримського мосту пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють в соціальних мережах, що може бути руйнування одного прольоту.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Автомобільне та залізничне сполучення зупинене. Паромна переправа також не працює. В районі 145 опори щось відбулося вночі, через що є ураження дорожного полотна. Русня підозрює надводні безптлотники але точно нічого ніхто не знає", — прокоментував Андрющенко.

Очільник окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов повідомив, що у районі 145-ої опори Кримського мосту з боку Краснодарського краю сталася "надзвичайна подія". Водночас російські опозиційні ЗМІ повідомляють, що за їхньою інформацією впав проліт мосту, в результаті загинули щонайменше дві людини, одна постраждала.

Очевидці в соціальних мережах стверджують, що 145-та опора незаконної переправи зруйнована.

Крым шо по «Керченскому мосту» ?



Я конечно не гинеколог но это пизда …)) pic.twitter.com/CTAcTJThrs — ✙ N.E.O.N ✙ (@DimonchikIR) July 17, 2023

Місцеві жителі повідомили меру Мелітополя Івану Федорову, що перед в'їздом на міст утворився багатокілометровий затор. Всіх бажаючих проїхати розвертають назад.

Либо паром, либо домой! - На Крымском мосту обвалился пролет, 2 человека погибли. - Зоотечественники все никак не хотят понять и принять, что сейчас не мирное время, что сейчас война, которую устроила наша страна, что гибнут люди, и что не время поездок в чужой Крым! pic.twitter.com/20qLT41oFV — Mihali (@Mihali_Mow) July 17, 2023

Причини вибуху наразі достовірно невідомі, українська сторона також офіційно не коментувала подію.

Так, речник ГУР Андрій Юсов у коментарі "Суспільному" заявив, що розвідка не коментує причини подій на Кримському мосту: "Можна лише процитувати слова керівника ГУР Кирила Буданова про те, що "Кримський міст — конструкція там зайва".

Нагадаємо, попередній масштабний вибух на Кримському мосту відбувся у жовтні 2022 року. Тоді президент Володимир Зеленський дав кілька порад окупантам з цього приводу.

Нещодавно вказівку готуватися до евакуації отримало і керівництво представництв російських державних компаній на тимчасово окупованому півострові Крим.