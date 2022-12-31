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Вибухи пролунали в трьох районах Києва, є загиблий та поранені (ФОТО, ВІДЕО)
У Києві 31 грудня пролунали вибухи у Солом‘янському, Печерському та Голосіївському районах, є влучання в готель, загиблий та поранені.
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
"В результаті ракетної атаки у Солом'янському районі пошкоджено приватний будинок", - йдеться у повідомленні.
Міський голова Віталій Кличко повідомив, що у двох місцях вибухів у Солом’янському районі загинув літній чоловік. Крім того, ще семеро людей постраждали. Один з постраждалих - у важкому стані.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також під час атаки на Київ у Печерському районі поранено журналіста з Японії.
"Його госпіталізують медики. Загалом уже - 8 постраждалих", - повідомив Кличко.
Також за інформацією Київської міської військової адміністрації, в Печерському районі поблизу станції метро "Палац Україна" є влучання в готель.
Крім того, є руйнування в Голосіївському районі.
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував фото і відео пошкодженої будівлі готелю у Печерському районі.
Зазначимо, 31 грудня по всій території України оголошена повітряна тривога.