Вибухи пролунали в трьох районах Києва, є загиблий та поранені (ФОТО, ВІДЕО)

У Києві 31 грудня пролунали вибухи у Солом‘янському, Печерському та Голосіївському районах, є влучання в готель, загиблий та поранені.

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Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

"В результаті ракетної атаки у Солом'янському районі пошкоджено приватний будинок", - йдеться у повідомленні.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що у двох місцях вибухів у Солом’янському районі загинув літній чоловік. Крім того, ще семеро людей постраждали. Один з постраждалих - у важкому стані.

Також під час атаки на Київ у Печерському районі поранено журналіста з Японії.

"Його госпіталізують медики. Загалом уже - 8 постраждалих", - повідомив Кличко.

Також за інформацією Київської міської військової адміністрації, в Печерському районі поблизу станції метро "Палац Україна" є влучання в готель.

Крім того, є руйнування в Голосіївському районі.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував фото і відео пошкодженої будівлі готелю у Печерському районі.

Зазначимо, 31 грудня по всій території України оголошена повітряна тривога.