Вибухи у Києві: що відомо

Під час масованої ракетної атаки 16 грудня у Києві пролунали вибухи.

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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Вибухи у Деснянському районі столиці. Всі служби їдуть на місце. Залишайтеся в укриттях!", - зазначив він.

Ще вибухи були у Дніпровському та Голосіївському районі столиці.

Зазначимо, вранці 16 грудня по всій Україні була оголошена повітряна тривога. Ворог масовано атакує Україну ракетами.

Наразі у Київській області працює протиповітряна оборона.