- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
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Вибухи у Києві: що відомо
Під час масованої ракетної атаки 16 грудня у Києві пролунали вибухи.
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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"Вибухи у Деснянському районі столиці. Всі служби їдуть на місце. Залишайтеся в укриттях!", - зазначив він.
Ще вибухи були у Дніпровському та Голосіївському районі столиці.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначимо, вранці 16 грудня по всій Україні була оголошена повітряна тривога. Ворог масовано атакує Україну ракетами.
Наразі у Київській області працює протиповітряна оборона.