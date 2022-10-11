Вибухи у Львові: росіяни завдали ракетних ударів по об‘єктах енергетики

У Львові опівдні 11 жовтня пролунали потужні вибухи. Попередньо відомо, що окупанти завдали ракетних ударів по об‘єктах енергетики.

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Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Станом на цю мить відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області. Інформації про постраждалих наразі не надходило", - проінформував він.

За словами міського голови Львова Андрія Садового, у місті є проблеми з електроенергією. Аналогічна ситуація в області.

В цей же час в Рівненській, Миколаївській, Одеській областях та в місті Павлоград Дніпропетровської області пролунали потужні вибухи. Попередньо, звук — це результат роботи ППО.

За кілька годин до цього жителі Київської та Хмельницької області також чули гучні вибухи. Як з'ясувалося згодом, це також звук від роботи сил протиповітряної оборони (ППО).

Нагадаємо, 10 жовтня ряд регіонів України зазнав масованого ракетного удару. Росія щонайменше випустила 83 ракети, з яких сили протиповітряної оборони (ППО) збили 43. Внаслідок ворожих атак постраждали 89 людей. Також відомо про пошкодження близько 70 об'єктів по Україні