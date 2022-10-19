Вибухи у Миколаєві: що відомо

Пізно ввечері 19 жовтня у Миколаєві прогриміли гучні вибухи, відразу після цього в регіоні оголосили повітряну тривогу.

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Згодом губернатор Віталій Кім повідомив, що вибухнув монумент "Солдатам правопорядку", навколо якого довгий час точилися сварки через приналежність до радянської епохи.

"Епічно. Російські окупанти вирішили щойно питання з пам'ятником. Якщо це вибух від вибухівки - відповідатимуть згідно із законом. Хто б це не був", — написав Кім в Telegram-каналі.

Тож достовірна причина вибухів невідома, адже незрозуміло поки що, що саме зруйнувало пам'ятник, присвячений співробітникам міліції, що загинули в період Другої світової війни та громадянських війн.

Зазначимо, що нещодавно біля меморіалу "Солдатам правопорядку" відбулись сутички між ветеранами Міністерства внутрішніх справ та людьми, які приїхали демонтувати пам'ятник не маючи відповідних дозвільних документів.

Громадяни заявили, що пам'ятник відносить до радянської епохи, при цьому в МВС стверджували, що він відображає збиральний образ захисника вітчизни, і не є символом СРСР.

Нагадаємо, нещодавно Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти продовжують тероризувати Україну та показав наслідки влучання в житловий будинок в Миколаєві.