Вибухи у Пскові: українська розвідка підтвердила знищення чотирьох літаків Іл-76

Головне управління розвідки Міноборони України підтверджує знищення чотирьох військово-транспортних літаків Іл-76 у російському Пскові в ніч на 30 серпня. Про це повідомив представник відомства Андрій Юсов у коментарі "РБК-Україна".

За його словами, ще кілька повітряних суден було пошкоджено. Наразі інформація уточнюється, зокрема, й щодо втрат особового складу ворога.

"Але оскільки це був нічний час, то вони (втрати особового складу, – ред.) якщо і були, то незначні. Це було ураження з використанням спецтехніки і роботою відповідних груп на території і з території держави-агресора", – сказав чиновник.

За даними "РБК-Україна", операцію організувало ГУР МО. Однак у розвідці офіційно ніяк не коментують причетність чи непричетність до інциденту.

Псков: вибухи в аеропорту

У ніч на 30 серпня в низці російських міст, зокрема, у Пскові, пролунали вибухи. Губернатор Псковської області Михайло Ведерніков заявляв, що в аеропорту міста відбивають атаку безпілотників. На тлі цього над регіоном обмежили повітряний простір для літаків.

Російські пропагандистські ЗМІ писали, що внаслідок атаки було пошкоджено чотири літаки Іл-76. Також були дані про пошкодження Ту-22.

Крім того, повідомлялося про атаку по Черехінській військовій базі – місцю дислокації 104-го гвардійського десантно-штурмового полку ЗС РФ.