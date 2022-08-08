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Вибухи у Харкові: Росія завдає ударів по місту
Зранку 8 серпня Харків знову потрапив під ворожий обстріл. З 10:17 в місті та Харківській області вже втретє оголосили повітряну тривогу з початку доби, в самому Харкові пролунали вибухи.
О 10:19 голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти наносять удари по Харкову.
"Увага! Жителі Харкова та області, перебувайте максимально в укриттях! Російські окупанти наносять удари по Харкову. Не покидайте безпечних місць", - звернувся Синєгубов до містян.
О 10:26 з'явилася попередня інформація про постраждалого у Шевченківському районі Харкова. Мер Ігор Терехов повідомив, що вранці обстріляли Павлове Поле.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Декілька хвилин тому там був вибух. Точно ніякої військової інфраструктури у цьому мирному та густо заселеному районі немає. Прошу бути всіх у укриттях – обстріл може повторитися", - закликав мер.
Раніше повідомлялося, що російські війська атакували Чугуївський та Харківський райони області. Від обстрілів зі сторони росіян загинув чоловік 58 років у Чугуїв, як з'ясувалося, він — громадянин РФ.