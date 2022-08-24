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Вибухи у Хмельницькій області: що відомо
Російські війська завдали ракетних ударів по Хмельницькій області, повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.
"Маємо прильоти ворожих ракет в Хмельницькій області. Деталі згодом. Залишайтеся в укриттях!", - написав очільник ОВА в Facebook.
Попередньо відомо, що зафіксували два влучання в регіоні. Ракети запускали винищувачі з території Білорусі.
Сигнал повітряної тривог в регіоні увімкнули в 16:48, згодом стало відомо про вибухи.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше цього ж дня, о 11:00, стало відомо про обстріл росіянами міста Дергачі, що під Харковом. В цей же час армія країни-анресора РФ нанесла ракетний удар по Миргороду Полтавської області.
Нагадуємо, що представники української влади закликають українців бути особливо обережними 24 серпня, через загрозу ракетних ударів та провокацій з боку Росії.