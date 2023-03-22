Вибухи в Джанкої пошкодили вузлову станцію, яку використовували росіяни для перекидання зброї

За даними української розвідки, вчорашні вибухи у місті Джанкой на півночі окупованого Криму знищили російські крилаті ракети “Калібр”, які транспортувалися залізницею.

Через це було пошкоджено вузлову залізнодорожню станцію, через яку окупанти переплавляли зброю на окуповані південні території України, повідомила в ефірі Радіо Свобода керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Вона зазначала, що на місці вибуху метушататься росіяни і не знають, що їм робити. Серед кримських чиновників вже поширюється наріка. Попри це, окупанти будуть намагатися якнайшвидше відремонтувати станцію.

"Наразі використання неможливе, і та метушня, яка навколо цього місця влучання відбувається, говорить про те, що немає ще навіть адекватного рішення, що з цим "щастям" їм робити. Але ми розуміємо, що вони будуть намагатися якнайшвидше відновити те, що пошкоджено, тому що безпосередньо залізничне сполучення – це спосіб доставки важкого озброєння і особового складу. Зусилля підтягувати їм буде потрібно. Але ми продовжуємо роботу, зокрема, з вогневого контролю для того, щоб ці зусилля були марними", – сказала Гуменюк.

За її словами, ця атака є одним з елементів плану, за яким далі будуть слідувати більш активні дії.

"Ворог у Криму був вражений тим, що ми все ж таки туди рушимо і будемо продовжувати цей свій рух, ми не зупинимося і маємо намір зупинитися тільки на кордонах 1991 року. Атака по вузловій станції – це один з елементів нашого плану, який передує тим самим активним діям, на які всі дуже чекають", – сказала речниця.

Нагадаємо, що ввечері 20 березня у тимчасово окупованому Джанкої пролунали вибухи. Тоді у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили про знищення російських крилатих ракети "Калібр", які призначені для пусків із надводних кораблів російського чорноморського флоту.