Вибухи в Київській та Хмельницькій областях: що відомо

Жителі Київської та Хмельницької області зранку 11 жовтня чули гучні вибухи. Як з'ясувалося згодом, це звук від роботи сил протиповітряної оборони (ППО).

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Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив о 10:00, що в одному з районів області силами ППО збито ракету.

"Повітряна тривога все ще триває, тому перебувайте в укриттях. Віримо в ЗСУ та зберігаємо спокій", — звернувся Кулеба до місцевих жителів.

Згодом Кулеба повідомив про ще одну збиту ворожу ракету.

Очільник Хмельницької ОДА Сергій Гамалій повідомив близько 10 години ранку, що в регіоні чути вибухи також через роботу ППО. Згодом від додав, що сили протиповітряної оборони ліквідували один російський "Shahed-136".

Крім того, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім в цей же час повідомив, що в Одеській та Миколаївській області ППО також "добре відпрацювала" з ворожими ракетами.

Напередодні речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що в ніч з 10 на 11 червня ППО збила три дрони-камікадзе.

Командування повітряних сил Збройних сил України повідомило, що з 7 ранку 11 жовтня з району Каспійського моря працює стратегічна авіація окупантів – ракетоносці Ту-95 та Ту-160. Станом на 10:30 по території України вже було випущено ракети типу Х-101/Х-555.

Близько 09:00 чотири ракети знищено силами та засобами повітряного командування "Південь".

Нагадаємо, 10 жовтня ряд регіонів України зазнав масованого ракетного удару. Росія щонайменше випустила 83 ракети, з яких сили протиповітряної оборони (ППО) збили 43. Внаслідок ворожих атак постраждали 89 людей. Також відомо про пошкодження близько 70 об'єктів по Україні

