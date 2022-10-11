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Вибухи в Київській та Хмельницькій областях: що відомо
Жителі Київської та Хмельницької області зранку 11 жовтня чули гучні вибухи. Як з'ясувалося згодом, це звук від роботи сил протиповітряної оборони (ППО).
Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив о 10:00, що в одному з районів області силами ППО збито ракету.
"Повітряна тривога все ще триває, тому перебувайте в укриттях. Віримо в ЗСУ та зберігаємо спокій", — звернувся Кулеба до місцевих жителів.
Згодом Кулеба повідомив про ще одну збиту ворожу ракету.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Очільник Хмельницької ОДА Сергій Гамалій повідомив близько 10 години ранку, що в регіоні чути вибухи також через роботу ППО. Згодом від додав, що сили протиповітряної оборони ліквідували один російський "Shahed-136".
Крім того, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім в цей же час повідомив, що в Одеській та Миколаївській області ППО також "добре відпрацювала" з ворожими ракетами.
Напередодні речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що в ніч з 10 на 11 червня ППО збила три дрони-камікадзе.
Командування повітряних сил Збройних сил України повідомило, що з 7 ранку 11 жовтня з району Каспійського моря працює стратегічна авіація окупантів – ракетоносці Ту-95 та Ту-160. Станом на 10:30 по території України вже було випущено ракети типу Х-101/Х-555.
Близько 09:00 чотири ракети знищено силами та засобами повітряного командування "Південь".
Нагадаємо, 10 жовтня ряд регіонів України зазнав масованого ракетного удару. Росія щонайменше випустила 83 ракети, з яких сили протиповітряної оборони (ППО) збили 43. Внаслідок ворожих атак постраждали 89 людей. Також відомо про пошкодження близько 70 об'єктів по Україні