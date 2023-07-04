Вибухи в Москві: столицю РФ та околиці атакували БПЛА (ВІДЕО)

Зранку 4 липня в Москві, а також в населених пунктах у Підмосков'ї пролунали вибухи. З'ясувалося, що місто атакували безпілотники.

Про це повідомив речник голови Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук з посиланням на ЗМІ.

Місцеві жителі публікують в мережі наслідки атак. Зокрема, в деяких районах помітили дим. Дроном також атакували військову частину у населеному пункті Кубінка, Московська області. Зафіксували влучання в адміністративну будівлю.

Через атаку літаки, що летіли до аеропорту "Внуково", перенаправляють у інші.

"Це не ми, бо нас там немає. По-друге, ми ще не починали. А, по-третє, нам робити своє", — запевнив Братчук, підкреслюючи, що Україна ніяким чином не причетна до подій в РФ.

Відомо, що в районі Нової Москви, що неподалік МКАД, пролунала серія вибухів з інтервалом у 5 хвилин. Як вважає Братчук, ймовірною причиною стала робота ППО.

Хто саме стоїть за атакую на РФ, невідомо. Зауважимо, що останнім часом в РФ зберігається нестабільна ситуація . Зокрема, бойовики ПВК "Вагнер" намагалися розпочати заколот. Крім, того в прикордонних районах діють партизанські загони та групи Російського добровольчого корпусу (РДК).

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