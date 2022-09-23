Вибухи в Одесі: росіяни атакували місто дронами-камікадзе, одна людина загинула

Військові Російської Федерації застосували дрони-камікадзе для нанесення удару по Одесі. Про це повідомило оперативне командування "Південь".

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Два дрони зруйнували адмінбудівлю у припортовій зоні. В результаті загинула одна громадянська людина.

На місці влучення виникла пожежа. Над морем сили протиповітряної оборони збили один Шахід-136.

"Дрони атакували місто з моря. Два БПЛА потрапили до будівлі на території порту. На місці прильотів триває рятувальна операція", - розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Також в ніч на 23 вересня армія країни-агресора РФ знову обстріляла Запоріжжя. Окупанти поцілили по об'єктах інфраструктури. Цього ж дня загарбники вкотре накрили вогнем Нікопольський район.