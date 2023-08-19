Вибухівка в рулонах і дрони з вогнеметами: очільник СБУ розповів деталі атак по Кримському мосту

Служба безпеки України виношувала ідею підриву Кримського мосту ще з весни 2022 року. Для першої атаки по обʼєкту було застосовано вибухівку, обмотану плівкою, а для другої – модернізовані морські дрони.

Про це розповів очільник СБУ Василь Малюк в інтервʼю NV.

Він зазначив, що обидві атаки готували виключно українські сили, і жодні іноземні спецслужби до них не причетні. Сам Кримський міст є законною метою для України.

Кримський міст: вибух 8 жовтня 2022

За словами Малюка, розробкою та реалізацією спецоперації з мостом займався він та двоє довірених співробітників.

Для першої атаки розглядали різні варіанти. Зокрема, була ідея переправити вибухівку в товарних вагонах. Однак росіяни заборонили провезення залізничною частиною мосту будь-яких вантажів, крім військових. Тому в СБУ вирішили використати фуру, навантажену бочками з олією, в яких і сховали б вибухівку. Однак цей варіант не гарантував "непомітності", за якої вантаж перетнув би міст.

Врешті Малюк вигадав варіант із вибухівкою, обережно обмотаною целофановою плівкою. Такий вантаж у вигляді великих рулонів виглядав цивільним і не повинен був викликати підозр.

СБУ розрахувала товщину шару плівки, яка приховала від митних сканерів металеві циліндри-сердечники, накачані сумішшю гексогену.

Сумарна вага вантажу в тротиловому еквіваленті відповідала 21-й тонні, або 42-м російським гіперзвуковим ракетам "Кин­жал".

При цьому українська сторона врахувала, що на постах біля Кримського мосту стоять спеціальні засоби радіоелектронної боротьби, які мають збивати GPS-координати на вибухових пристроях, налаштованих на певну точку. Щоб таки пошкодити міст, було створено технічно складну систему.

"Ми сім кіл пекла пройшли, використали в темну стільки людей! Росіяни "закрили" 22 людини – ув’язнили. Інкримінують їм усім спів­участь у терористичному акті. Хоча насправді вони займалися звичною для себе буденною справою. Це були звичайні російські контрабандисти", – сказав Малюк.

Удар морськими дронами

У розробці нового удару по Кримському мосту, який було здійснено 17 липня 2023 року, велику роль відіграв керівник одного з управлінь військової контр­розвідки – офіцер на псевдо Хантер, який причетний до створення морських дронів.

Апарати були начинені вибухівкою і керувалися дистанційно. Їх зробили з унікального матеріалу, непомітного для ворожих радіолокаційних станцій. Конструкція дронів передбачала три види управління і самознищення в разі необхідності.

Після випробувння плавучих безпілотників в обставинах реального бою (вперше це було зроблено на кораблях російського Чорноморського флоту восени 2022-го) українці зрозуміли, що дрони не здатні потопити великі судна, тому кількість вибухівки на апаратах довели до 850 кг гексогену. Крім того, було модернізовано систему управління морськими безпілотниками, щоб отримати якісно новий зразок апарата.

Очільник СБУ залучив до співпраці командувача Військово-морських сил Олексія Неїжпапу. Спецслужба і флот почали разом готувати морську операцію з підриву Кримського мосту.

У рамках удосконалення дронів на корпусі встановили два реактивні вогнемети підвищеної дальності "Шмель-М". Також були й інші ноу-хау, деталі яких в Службі безпеки поки що не розкривають.

Нарешті, коли безпілотники випустили в море для атаки, апарати вдарили по опорі Кримського мосту.

"Коли стався вибух, ми дуже голосно кричали, тому що напруга всередині була величезною. Скажу чесно: я молився, щоб усе вийшло. І коли дрон вибухнув, від радості "вибухнули" й ми", – розповів Малюк.

Вибухи в Криму: хронологія атак по Керченському мосту

Міст через Керченську протоку, який росіяни побудували після окупації Криму, зазнавав пошкоджень двічі.

8 жовтня 2022 року на мосту стався вибух, який, за даними росіян, спричинив обвалення двох прольотів автомобільної частини і сильну пожежу на залізничній. Українська сторона офіційно не визнавала причетність до цього, але джерело в правоохоронних органах повідомляло Delo.ua, що вибух є результатом операції Служби безпеки України.

Тоді президент України Володимир Зеленський порадив окупантам тікати чи знайти спосіб здатися в український полон.

Ще раз вибухи на Кримському мосту пролунали 17 липня. Один із прольотів обʼєкта було частково зруйновано, автомобільний рух на мосту зупиняли.

Російська влада заявила про атаку двома аквадронами.

Своєю чергою "Українська правда" з посиланням на джерела писала, що вибухи були спецоперацією Служби безпеки та Віськово-морських сил України.